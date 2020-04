Italië start versoepeling maatregelen op 4 mei

De afgelopen 24 uur zijn in Italië 260 doden door Covid-19 gemeld, het laagste aantal sinds 14 maart. Toen werden er 175 doden gemeld in het land. Sinds 14 maart telde Italië elke dag meer dan 300 doden, met pieken tot 1.000. In totaal zijn nu 26.644 doden door Covid-19 geteld in Italië. Dat is het hoogste aantal in Europa en wereldwijd telt de VS alleen meer doden door het virus.