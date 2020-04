Leopold II-tunnel in Brussel vier maanden dag en nacht dicht

De sluiting van de Leopold II-tunnel heeft alles te maken met de grote renovatie die al een paar jaar bezig is. In normale omstandigheden is de tunnel alleen ’s nachts dicht. In de zomermaanden is er dan een permanente sluiting. Maar door corona lagen de werkzaamheden in de afgelopen tijd stil en dus wil Mobiel Brussel – dat is de Brusselse wegbeheerder - die achterstand inhalen. Vanaf vanavond om 22 uur gaan de aannemers weer aan de slag.

Dat gebeurt dan wel met minder mensen op het terrein zodat alle regels rond hygiëne en afstand houden mogelijk blijven. Minder mensen betekent ook dat alles wat trager gaat. Daarom gaat de tunnel nu niet alleen s’ nachts dicht maar ook overdag, zodat er veel langer gewerkt kan worden. Over vier maanden, eind augustus, zijn de werkzaamheden klaar.