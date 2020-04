Meer wandelaars en zwerfvuil in natuurgebieden Zoersel sinds coronamaatregelen. Boswachter vindt flesjes... coronabier

"Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, ligt er overduidelijk meer zwerfvuil in onze natuurgebieden", zegt Werner Van Hove, boswachter bij Agentschap van Natuur en Bos. Zaterdag trok hij er met zijn grijptang op uit in Zoersel bos om zwerfvuil op te rapen. En het eerste dat hij daar vond, waren vier flesjes... coronabier. "Die lagen in een gracht, ik vermoed zo'n twee dagen al. Of we hier van een samenscholing kunnen spreken is niet zeker, het kan ook zijn dat één persoon ze alle vier heeft leeggedronken", merkt Werner licht ironisch op. Op sluikstorten staat een fikse boete, alleen is het niet makkelijk om de dader(s) op te sporen. "We vinden het fijn dat de mensen genieten van onze natuurgebieden maar a.u.b. laat geen zwerfvuil achter maar neem alles netjes mee naar huis zodat iedereen kan genieten van al dat moois", aldus nog Van Hove.