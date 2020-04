Zes weken na mijn bezorgde brief aan de bevolking: bedankt om mij ongelijk te geven, we deugen wél

Ik sprak vooralsnog in de verleden tijd. Alsof het allemaal voorbij is. Dat is het helaas niet. Het virus is nog altijd onder ons, het is nog steeds even besmettelijk en even dodelijk, en amper 3 procent van onze bevolking is immuun. Noem het dus eerder een tussenevaluatie na de eerste aanvalsgolf. Maar ondertussen kennen we het virus wat beter en –nog belangrijker- kennen we vooral onszelf wat beter.