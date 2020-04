Psycholoog Koen Lowet waarschuwt: "Mensen dreigen hun eigen versie van de regels te gaan maken"

Ruim vijf weken nadat de “lockdown light” werd ingevoerd in België is het voor iedereen uitkijken naar het moment waarop we weer wat sociale contacten kunnen hebben. De Nationale Veiligheidsraad heeft voorlopig 18 mei vooropgezet als datum waarop privé-bijeenkomsten misschien weer wat mogelijk zouden worden. Maar zeker is dat nog helemaal niet; alles hangt af van de evolutie van de cijfers.

Die cijfers hangen op hun beurt af van het menselijke gedrag: hoe beter we ons aan de regels houden, hoe minder besmettingen er mogelijk zijn, hoe sneller de nieuwe ziekenhuisopnames zullen afnemen. Psycholoog Koen Lowet denkt dat er bij het uitstippelen van de exitstrategie te weinig rekening wordt gehouden met ons gedrag.

“Het gedrag is het enige middel dat we hebben om het coronavirus te bestrijden”, merkt Lowet op in “Het Journaal. “Daarom hebben we er van meet af aan op aangedrongen dat er een gedragswetenschapper zou worden toegevoegd aan het expertenpanel (dat de Nationale Veiligheidsraad advies geeft over de exitstrategie, red.)."