Rondrijdend café in beslag genomen in Mechelen: "Ik miste mijn klanten"

De politie heeft in Walem bij Mechelen een foodtruck in beslag genomen die gebruikt werd als rondrijdend café. "Bij controle wisten onze collega’s een personenwagen die een foodtruck voorttrok te onderscheppen. Bij de cafébazin in de aanhangwagen konden bewoners dranken ophalen", klinkt het in een persbericht van de lokale politie Mechelen-Willebroek.