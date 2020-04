Premier Sophie Wilmès (MR) over kritiek op communicatie na Veiligheidsraad: "Qua vorm kon het beter"

Ook het feit dat de Nationale Veiligheidsraad zeven uur heeft geduurd, noemt Wilmès "normaal". "We moeten goed beseffen dat we de organisatie en het leven van de hele bevolking herdenken. We zijn tot nu toe in een zogenoemde lockdown, nu moeten we nadenken over hoe we die versoepelen. Dat is ingewikkeld want het gaat over alle aspecten van ons leven. Daarom duurde het 7 uur, maar eigenlijk duurde het langer want we hebben de hele week met alle deelstaten vergaderd."