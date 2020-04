Laagste aantal coronadoden in Spanje in ruim een maand, kinderen mogen na 6 weken weer even buiten spelen

Spanje houdt zijn burgers als zes weken in hun casa. Alleen om te werken, noodzakelijke boodschappen te doen, om medische redenen of de hond heel even uit te laten mogen ze hun huizen verlaten. En dan spreken we over volwassenen.

Kinderen mochten de afgelopen anderhalve maand onder geen beding buiten komen. Maar daar is vandaag verandering in gekomen. Kinderen onder de 14 jaar één keer per dag gedurende een uur, onder begeleiding van een volwassene, het huis verlaten. Maar ze mogen niet meer dan een kilometer van huis.