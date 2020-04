Speciale helpdesk voor kansarme leerlingen in Genk

120 gezinnen kregen in april een laptop en een internetvoucher van de stad en van Vincentius Genk. Het gaat om ingezamelde toestellen die zijn klaargemaakt om kinderen lessen te laten volgen vanop afstand. Als ze problemen hebben met het toestel kunnen ze vanaf morgen ook beroep doen op een helpdesk die speciaal daarvoor werd opgericht op de T2-campus in Genk. Bart Boelen van T2: “De school, Vincentius Genk en de stad delen laptops uit aan de kinderen. Ze krijgen ook een whatsappnummer en daarmee kunnen ze met ons chatten, bellen of een foto doorsturen als ze een probleem hebben met de laptop.”

"We merken dat de systemen soms niet werken. Je krijgt de juiste app niet gedownload, de hardware werkt niet of de internetvoucher raakt niet geïnstalleerd. En dan kan je nog steeds niet vanop afstand leren. Daarom hebben we de helpdesk opgestart, samen met de T2-campus in Genk. We proberen vanop afstand de problemen op te lossen. Heel wat ouders en kinderen zijn toch nog wat digitaal ongeletterd. Er zijn toch wel wat signalen dat sommige gebruikers worstelen met bepaalde zaken."