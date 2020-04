Politie verspreidt opsporingsbericht van stiefvader die verdacht wordt van poging tot moord

De politie van Beringen-Ham-Tessenderlo heeft zaterdag in de omgeving van Korspel in Beringen gezocht naar de vermoedelijke dader van het geweld. Een vrouw van 46 en haar dochter van 28 werden zwaar toegetakeld door de stiefvader in hun woning in Stalsesteenweg in Beringen. Het was de dochter die bebloed bij de buren alarm ging slaan. De twee zijn naar het ziekenhuis van Hasselt gebracht, maar mochten intussen al terug naar huis. De politie startte een zoekactie samen met het Limburgse parket, waar ook gebruik werd gemaakt van een helikopter en een speurhond. De man is momenteel nog spoorloos.