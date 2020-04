Veurnse natuurliefhebbers dromen van grootste bloemenweide van Benelux: "Gazon is groene woestijn"

Een kleine tien procent van Vlaanderen bestaat uit tuinen, meestal is dat niet meer dan een gazon. "Een gazon is een groene woestijn", zegt Louis De Jaeger, initiatiefnemer van de beweging "Bye bye grass". "Er zit bijna geen leven in. Tolereer wat bloemen en automatisch krijg je bijen en insecten." De Jaeger pleit daarom tégen gazon en voor meer inheemse bloemen.

Een bloemenweide is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar het houdt beter water op dan een gazon, zegt De Jaeger. "Bloemen hebben langere wortels en water blijft daardoor langer in het gazon. Zo heb je in de zomer minder water nodig." Dat laatste is niet onbelangrijk als we net als de voorbije jaren opnieuw een droge zomer krijgen.