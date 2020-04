Vier nieuwe wolven ontdekt in Wallonië: "België wordt een echt Europees wolvenkruispunt"

"In Vlaanderen staat de wolventeller intussen op vijf", telt Loos. "Je hebt Naya, die werd vermoord in 2019. Er is Roger, die werd doodgereden in 2018. Dan is er de zwervende wolf zonder naam die recent werd gespot in Herentals en Wiekevorst. En tot slot heb je het koppel August en Noëlla, die in het noorden van Limburg verblijven."

"Dat koppel is nog in leven en normaal gezien mag je ook verwachten dat er eind april, begin mei, welpen zouden aankomen. Als de wolvin zwanger is natuurlijk, maar dat is voorlopig nog niet geweten."