Vredesakkoord Jemen geschonden: separatisten roepen autonomie uit

Eigenlijk was er de voorbije maanden al weinig schot gekomen in de uitvoering van het akkoord. Er had een nieuwe nationale regering moeten worden gevormd, met een betere vertegenwoordiging van de separatisten uit het zuiden. Bovendien moest het Jemenitische leger worden gereorganiseerd. Daar is niets van in huis gekomen, en precies omdat die afspraken dode letter waren gebleven, hebben de zuidelijke separatisten nu het heft in eigen handen genomen.