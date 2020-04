Waar is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un?  

De Noord-Koreaanse leider is al sinds 11 april niet meer in het openbaar gezien. Op Amerikaanse satellietbeelden is te zien dat een trein die de Noord-Koreaanse leider gebruikt zich in de oostelijke havenstad Wonsan bevindt. Mogelijk verblijft Kim daar in een complex voor de Noord-Koreaanse elite, uit vrees voor een corona-uitbraak in de hoofdstad Pyongyang. Al een paar dagen wordt er gespeculeerd over zijn gezondheidstoestand. Hij zou in kritieke toestand zijn, na een hartoperatie.