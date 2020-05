Limburgse gemeenten doen groepsaankoop van mondmaskers

Het gaat om de 5 Maaslandse gemeenten, Genk, As, Bilzen, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Oudsbergen, Riemst, Voeren en Zutendaal. Het mondmasker is zo gemaakt dat de filterstof die de federale overheid voor iedereen zal aankopen erin past. Burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi: “De markt van de mondmaskers is momenteel verstoord omdat iedereen er wil. Gelukkig kunnen wij nu terecht bij een Limburgs bedrijf. Dat geeft toch wel wat zekerheid in verband met de aankoop en de snelle verdeling."