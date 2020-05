"Aantal overtredingen van coronamaatregelen daalt niet", zegt politie Mechelen-Willebroek

Er bestaat soms verwarring over de samenscholingen, want mag je nu wel of niet stoppen voor een praatje met de buren als je aan het wandelen bent in je straat bijvoorbeeld? "Dat mag in principe niet nee", zegt Van de Sande. "Onze collega's hebben natuurlijk gezond verstand en kunnen dat ook aan de dag leggen. Maar helaas krijg je vaak een kleine barst als de mensen willen zondigen, en dan volgt er nog een barstje, en dan loopt het al snel uit de hand."

Het is niet altijd gemakkelijk voor de politie, want de overtreders komen soms met de gekste excuses af. "Die creativiteit tart soms elke verbeelding. Maar het blijft simpel he, blijf in uw kot, hoe groot of hoe klein dat ook is. Het zal waarschijnlijk nog altijd groter zijn dan een ziekenhuiskamer. Dat mag je niet vergeten."