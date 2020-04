Agentschap Wegen en Verkeer pakt E313 tussen Wommelgem en Ranst aan tijdens coronacrisis

Volgens AWV is de rechterrijstrook richting Hasselt tussen Wommelgem en Ranst in slechte staat en moeten er twee lagen nieuwe asfalt worden aangelegd. Ter hoogte van de parking in Ranst wordt ook een kleiner gedeelte van de middelste rijstrook vernieuwd. De werken worden 's nachts en in het weekend uitgevoerd om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden. Dat betekent dat overdag het verkeer over drie rijstroken zal beschikken en 's nachts over één. Enkel op zaterdag 2 mei wordt er ook overdag gewerkt. Richting Antwerpen is er nooit hinder.