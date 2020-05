Akkoord om besmette gedetineerden op te vangen in voormalig ziekenhuis in Vilvoorde

Op dit ogenblik vangt justitie besmette gevangenen op in de ziekenhuisvleugel van de gevangenis in Brugge. Mocht die capaciteit daar niet volstaan, dan kan men nu ook terecht in Vilvoorde. "Daar kunnen in eerste instantie 26 bedden in gebruik genomen worden. Indien nodig kan dat aantal nog uitgebreid worden tot 50 bedden", zegt woordvoerster Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels.