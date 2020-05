Alina van 'De Mol': "Nu opnieuw studeren voor mijn examens"

Drie weken lang saboteerde de Kempense met Kazachse roots haar medekandidaten. "Dat wringt wel een beetje op het moment zelf. Maar nu bekend is dat ik de mol was, is dat dubbele gevoel verdwenen. Mensen zijn trots op wat ik gedaan heb en dat maakt me blij." Met haar 21 lentes is Alina de jongste mol in de geschiedenis van het spelprogramma. "Zelf vind ik dat eigenlijk niet relevant", zegt ze. "We zaten in een heel competitieve groep met kandidaten die er allemaal volop voor gingen. Dan is leeftijd maar een getal." Zondag komen we in de slotaflevering te weten hoe Alina het spel saboteerde. "Ik denk dat het voor de kijkers wel interessant zal zijn om te zien wat ik met de Minotaurus gedaan heb", licht Alina een tip van de sluier.