Minder naar kantoor, ook na corona? Digitaal ondernemer Jo Caudron: "We krijgen een afstandseconomie"

"We krijgen een afstandseconomie", vertelt digitaal ondernemer Jo Caudron resoluut in "De zevende dag". Hij bracht vlak voor de coronacrisis het boek "De wereld is rond" op de markt, maar het post-coronadenken zit daar al heel erg in vervat. Caudron stelt zich vragen over de toekomst van werken, mobiliteit of onderwijs in een digitale wereld in verandering. Hoe zal de economische wereld na corona er volgens hem uitzien?