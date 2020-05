Boeken ontlenen in Antwerpse bibiliotheken op afspraak

Wie lid is van de bibliotheek kan via een lijst gewenste materialen bestellen die op een afgesproken tijdstip opgehaald kunnen worden. De bibliotheek zorgt dat de materialen ingepakt klaar staan tegen het gekozen afhaalmoment. Een afspraak maken kan vanaf vandaag al, maandag 27 april.

Antwerpenaren hebben er langer op moeten wachten, want in andere gemeenten zijn ze al een paar weken bezig met zo'n afhaalbibliotheken. Daar zijn goede redenen voor, zegt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: "We hebben er voor gekozen om eerst de essentiële dienstverlening van de stad maxiaal te vrijwaren, dat wil zeggen dat het beschikbare personeel prioritair ingezet wordt voor die taken die essentieel zijn. En er is ook het veiligheidsrisico, zegt Ait Daoud nog. "Antwerpen is niet zomaar vergelijkbaar met andere steden of gemeenten. We spreken over gemiddeld 8000 bezoekers per dag of 13 miljoen ontleningen op jaarbasis."