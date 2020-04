Voor vierde keer boort zich auto door gevel van huis aan kruispunt in Vladslo

Sinds 2007 is het de 4e keer dat een voertuig in de gevel rijdt. “En dan vergeten we nog een tiental kleine botsingen”, zeggen Noël en Greta. “De laatste keer was in 2013. Toen reed een bestelwagen binnen in de kamer naast de voordeur waar onze dochter toen altijd zat te spelen. Ook zij was net niet aanwezig in die ruimte. Ook onze voordeur werd al eens ingereden en de gevel links ook. We snappen het echt niet. Je ziet toch meteen dat dit een kruispunt is?”