Autocarbedrijf uit Wetteren zet zetels in bussen uit elkaar om veilige afstand te bewaren tussen reizigers

"Omdat het er niet naar uitziet dat we in de nabije toekomst snel met volle capaciteit gaan kunnen rijden, wilden we een stap verder gaan dan enkel een aantal zetels aftapen of een scherm plaatsen. Dus een structurele aanpassing van de bussen was nodig. We hebben alle stoelen eruit gehaald en volledig herzet", zegt Vanhove. "Die zetelconfiguratie is zo aangepast zoals het ook wordt voorgeschreven door de beroepsfederaties, met de juiste afstand. Zo voelen reizigers zich ook veiliger."

