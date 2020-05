Bejaardenbezoek wordt mogelijk in dienstencentrum

Het dienstencentrum naast Het Gulle Heem zal vanaf morgen dienst doen als ontmoetingsplaats voor bewoners en hun familie. Met een beurtrol krijgt iedere bewoner kans op bezoek in het dienstencentrum.

In het dienstencentrum is alles ontsmet. De bezoekers kunnen niets meenemen en ze zitten op enkele meters van elkaar én gescheiden van de bewoners van het WZC. José Lecoutere van Het Gulle Heem: "Wij hebben plexiglas dat rechtstreeks contact niet mogelijk maakt. Maar wij zijn heel strikt. Wij zijn echt heel heel strikt. Het is pas onder die omstandigheden dat wij dat bezoek mogelijk maken".

Dagelijks contact blijft vooral via de telefoon gebeuren of met bezoekjes aan het raam, tot de overheid er anders over beslist.