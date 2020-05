Bert Anciaux besmet met coronavirus: "Ik zit bij de gelukkigen met milde symptomen"

"Het gaat vrij goed met me", vertelt Bert Anciaux in start je Dag op Radio 2. "Ik ben bij de gelukkigen met milde symptomen en het gaat al een stuk beter met me. Ik ben vooral nog heel vermoeid."

Hoe hij het virus opliep, daar heeft Anciaux het raden naar. "Ik ben heel voorzichtig, ik draag een mondmasker en handschoenen, maar toch heeft het me gepakt. Mijn dochter loopt stage in ziekenhuizen, misschien heeft zij het meegenomen. Maar de kans is ook groot dat ik het heb opgelopen in het woonzorgcentrum waar ik werk." Anciaux is directeur van het woonzorgcentrum De Overbrug in Neder-Over-Heembeek en daar waren wel wat besmettingen. "Gelukkig gaat het ook daar elke dag beter. Ons personeel is getest, degenen die het virus hadden, zijn bijna genezen en ik ben ook bijna opnieuw gezond."