Vakbonden voelen zich “koud gepakt” door Beke over aanpak personeelstekort in woonzorgcentra

Dat de woonzorgcentra in Vlaanderen kampen met een personeelstekort, is een oud zeer. Ook de vorige Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) pleegde al overleg met de sector over de kwestie. De coronacrisis zet de sector echter nog meer onder druk en een en ander kwam kennelijk in een stroomversnelling. Vrijdag keurde de Vlaamse regering in dat licht een besluit goed om het personeelstekort te proberen te verhelpen.

Concreet wil de Vlaamse regering het vanaf 1 juli onder meer mogelijk maken om tijdelijk zelfstandig (extern) personeel in te zetten in de woonzorgcentra, bijvoorbeeld via “projectsourcing” of ondernemingscontracten. “Maar dit zal leiden tot concurrentie en de uitholling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel in de woonzorgcentra. Er dreigt op termijn sociale dumping”, reageert de christelijke vakbond ACV scherp. Ook de socialistische vakbond ABVV is zeer negatief. “Dit is de natte droom van Zorgnet (koepel van zorginstellingen, red.)”, klinkt het daar.

De vakbonden hekelen ook een gebrek aan overleg en voelen zich naar eigen zeggen “koud gepakt”, te meer omdat de Vlaamse regering een “spoedadvies” vraagt aan de sociale partners en vertegenwoordigers van de sector. Dat advies staat donderdag op de agenda. ACV vraagt alvast dat minister Beke de maatregelen “onmiddellijk intrekt” en wil overleg om de loon- en arbeidsvoorwaarden in het algemeen te verbeteren.