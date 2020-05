Brand maakt huis en mobilhome onbewoonbaar in Willebroek

"Het is zeker niet de eerste keer dat we zoiets meemaken", vertelt Jan Anné van de brandweerzone Rivierenland. "Ik kan de mensen alleen maar aanraden om bij het wieden met een gasbrander of een open vlam steeds een tuinslang of andere blusmiddelen paraat te houden. Zorg er dus voor dat er altijd voldoende water in de buurt is. Nog veiliger is de klassieke handenarbeid en het onkruid uittrekken. Dan is er zeker geen risico op brand." Op dit moment is het code rood. Dat betekent dat bos en heide heel brandbaar zijn door de droogte. "Ook de begroeiing rond een huis staat kurkdroog. Zo'n coniferen, als daar de vlam ingaat, is er geen stoppen meer aan", voegt Anné er nog aan toe. Het huis is onbewoonbaar. Omdat ook de mobilhome helemaal vernield is, worden de bewoners opgevangen door familie.