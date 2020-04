Britse premier Boris Johnson aan het werk: lockdown afzwakken nog niet aan de orde

Tegelijk had Johnson een waarschuwing: we mogen dit succes en deze opofferingen niet weggooien door de economie en het sociale leven te vroeg opnieuw op te starten, want dan begint een nieuwe golf van lijden en overlijdens, zei hij.

Johnson toonde begrip voor de moeilijkheden van zelfstandigen, winkeliers en grotere bedrijven, maar we moeten voorbereid zijn op de tweede golf van de epidemie en zullen stap voor stap moeten terugkeren naar de normale situatie, telkens alles afwegen samen met de wetenschappers.

De Britten moeten dus nog even volhouden en de premier wees hen een voorbeeld aan: kapitein Tom Moore, de veteraan van de Tweede Wereldoorlog die binnenkort 100 wordt en een beroemdheid is geworden omdat hij met zijn looprekje in zijn tuin rondloopt en met zijn nummer 1-versie "You'll never walk alone" 28 miljoen pond heeft opgehaald voor de gezondheidszorg.