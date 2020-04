Voetgangers op de weg en voetpad als wachtzone: Brugge wil shoppers ook op straat uit elkaar houden

Brugge is bekend om zijn historische straten, die vaak smal zijn. Vaak zijn die straatjes autovrij, maar daar komen op normale dagen duizenden mensen langs. In coronatijd kan dat gevaarlijk zijn, ook daar hebben ze ideeën voor zegt De fauw: "Wanneer het toerisme terug wat op gang komt, denken we eraan om in een aantal smalle straten eenrichtingsverkeer in te voeren. Met een omleiding naar andere straten kunnen ze dan bepaalde plaatsen bereiken."