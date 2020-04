Celie Dehaene over coronacrisis: Jean-Luc zou het veel beter hebben aangepakt." 

Ook Celie Dehaene blijft al enkele weken in haar kot in Vilvoorde. Alleen, want in mei is het alweer zes jaar geleden dat Jean-Luc Dehaene, premier in de jaren negentig, overleed. "Veel mensen zeggen: "hadden we Jean-Luc maar gehad om een oplossing te vinden voor deze crisis." Hij zou in deze coronacrisis alleszins harder opgetreden hebben."