Christian reageert op finale De Mol: “In reünieaflevering zal geen groepsknuffel te zien zijn”

Gisterenavond was te zien hoe Jolien de historisch lage groepspot won van het tv-programma De Mol. Die bedraagt dit jaar maar 22.835 euro. Dat is volledig te danken aan het sterke sabotagewerk van de mol Alina. “Ze bleef heel lang onder de radar en dat is een goede eigenschap als Mol. Met onze klungelige groep was het ook makkelijk om daar op in te spelen, maar je moet het toch maar doen. Ze heeft dat echt goed gedaan,” zegt Christan Jansen uit Hasselt, de enige Limburgse kandidaat. Hij viel af in de voorlaatste aflevering.