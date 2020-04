Covid-19 tast niet alleen de longen, maar ook het bloed aan: "Dat hadden we niet verwacht"

"We proberen ook in te grijpen op het mechanisme van ontsteking en stolling zelf, maar dat is een heel complex mechanisme. Eén component ervan behandelen, is niet altijd een goed idee. Er is tegelijk klontering en oplossing van klontering gaande. We kennen een aantal mogelijke stoffen die zowel op de ontsteking als op de stolling werken, maar dat is voorlopig nog theorie. Er zal onderzoek nodig zijn om dat verder uit te zoeken."

En dat kan snel gaan, want er gebeurt zowel nationaal als internationaal heel veel onderzoek naar de ziekte. "Het zal op veel vlakken de snelst bestudeerde ziekte ooit zijn. We kunnen niet alles tegelijk doen in één centrum, dus we moeten prioriteiten stellen en samenwerken. Het is mooi om te zien hoe we dat kunnen. Er zijn al heel wat projecten opgezet."