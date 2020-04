"Cijfers moeten omlaag vóór de winkels open kunnen": Hoe zit dat in elkaar? En over welke cijfers gaat het precies?

De grafiek lijkt op het eerste gezicht niet eenvoudig, maar de kleurcodes kunnen het hopelijk wat duidelijker maken: op 15, 22 en 29 maart zaten we nog in de donkerste, kritieke zone, sindsdien zijn we elke week een zone gedaald. Het cijfer van 26 april was nog niet in de grafiek opgenomen, aangezien die uit een advies van 20 april dateert, maar we zitten op dit ogenblik nog altijd in de zone "laag of matig risico". Waakzaamheid is dus geboden, en voor een versoepeling moeten we wachten tot we in de lichtblauwe zone komen.

Voor alle duidelijkheid: de grafiek is een zeer voorlopig voorstel van de expertengroep. Het zou kunnen dat de uiteindelijke grafiek er anders gaat uitzien, en dat de zones dus anders afgebakend worden.