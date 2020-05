Nog steeds geen tonnagebeperking in Aalst: coronacrisis en inschattingsfouten stadsbestuur zorgen voor uitstel

Door deze problemen en vertragingen wordt de maatregel dus uitgesteld. "Maar uitstel is geen afstel", zegt De Gucht. “We willen zeker een goed systeem invoeren en dat moet nog dit jaar gebeuren.” Verder wil De Gucht ook hun fouten toegeven: “Het zou verkeerd zijn om te zeggen dat het alleen maar door de coronacrisis komt, we hebben met een aantal zaken te weinig rekening gehouden. Maar wat belangrijk is, is dat we werken aan een systeem om het verkeer in het stadscentrum veiliger te maken.”