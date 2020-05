Directeur Toermalijn in Olen over heropstart scholen: "De uitdaging is enorm"

Op vrijdag 15 mei mogen de basisscholen gedeeltelijk opnieuw openen. Het eerste, tweede en zesde leerjaar zijn er dan weer welkom. Dat is één van de coronamaatregelen die de nationale veiligheidsraad heeft genomen. Een beslissing waar heel wat bij komt kijken. "Vooral als het over afstand houden gaat, staan we voor een hele uitdaging", zegt directeur Ruben Veraghtert van basisschool Toermalijn in Olen. "Er mogen volgens de richtlijnen maximaal 10 leerlingen in een klaslokaal zitten. Dat wil zeggen dat het 2de leerjaar plots vier klaslokalen inneemt en er dus ook vier leraren nodig zijn. Voor het eerste, tweede en zesde leerjaar samen moeten we zelfs het hele lerarenkorps inzetten", vertelt Veraghtert in Start Je Dag.