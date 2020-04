Drastische vermindering van aantal transplantaties sinds coronacrisis

Ziekenhuizen voeren sinds de coronacrisis enkel nog levensreddende transplantaties uit. Niet-levensbedreigende transplantaties staan even op pauze. “We willen potentiële receptoren niet blootstellen aan risico’s in deze periode”, zegt professor Arne Neirynck, voorzitter van de Donorwerkgroep van het UZ Leuven “Daarom geven we voorrang aan mensen die zeer urgent een transplantatie nodig hebben. We moeten de veiligheid ook afwegen: is het te verantwoorden dat we iemand blootstellen aan de risico’s van een transplantatie in de omgeving van een pandemie of is het beter dat we even wachten?”