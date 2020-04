Duitse leerlingen naar school voor eindexamen

Onze ploeg in het buitenland is ondertussen doorgereisd van Nederland naar Duitsland. De reis is toegelaten, en journalistiek relevant, want zo kunnen we ook eens zien hoe de Duitsers de coronamaatregelen versoepelen. In sommige deelstaten gaan de scholen alweer open, in de eerste plaats voor de leerlingen die hun middelbare school afronden.