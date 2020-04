Erehaag in Sint-Niklaas voor brandweerman die het coronavirus overwint

Voor zijn collega-hulpverleners is Raymond een boegbeeld in het gevecht tegen het virus. Toen hij eindelijk het ziekenhuis mocht verlaten, wilden ze dat niet zomaar voorbij laten gaan. Raymond werd uit het ziekenhuis geleid, liggend op een brancard, en zag zijn collega's staan, in twee rijen die een erehaag vormden om hem uit te wuiven. Een opsteker voor de man die nog een lange tijd zal moeten herstellen. Nadat Raymond vertrokken was volgde ook een luid applaus voor de vele hulpverleners die zich nog steeds dagelijks inzetten om mensenlevens te redden.