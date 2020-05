Eventlocatie Ruiterhal in Brasschaat blijft gesloten, gemeente zoekt alternatief

Begin dit jaar ontdekten ingenieurs dat er stabiliteitsproblemen waren in de Ruiterhal in het gemeentepark in Brasschaat. Er was geen direct instortingsgevaar, maar omwille van de veiligheid werden alle evenementen meteen afgelast.

De Ruiterhal is een belangrijke plek voor evenementen, in het hoogseizoen zijn er bijna dagelijks activiteiten. De gemeente onderzoekt daarom wat het kost om een tent te plaatsen op de parking.

"Wij willen als gemeente voldoende infrastructuur kunnen aanbieden voor evenementen, zowel die van ons eigen cultuurcentrum als die van externe organisaties", zegt schepen voor cultuur Carla Pantens (N-VA). "Momenteel is het even niet nodig, maar we hopen dat het coronavirus snel verdwenen zal zijn zodat we de evenementen weer kunnen laten plaatsvinden."



De Ruiterhal zal op termijn sowieso afgebroken worden en plaatsmaken voor een nieuw complex.