Files lopen op door werken aan gesloten Leopold II-tunnel: tot wel een uur extra richting centrum Brussel

Het is tot wel een uur extra rijden naar centrum Brussel vanochtend. Chauffeurs kunnen niet meer gebruikmaken van de Leopold II-tunnel, omdat die afgesloten is voor onderhoudswerken. Daardoor verloopt het verkeer via een omleiding: wie met de auto van Groot-Bijgaarden naar het centrum van Brussel wil, zal dus vanaf Koekelberg bovengronds moeten omrijden. Vanochtend is dat met de bijbehorende hinder: