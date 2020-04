Bedevaartseizoen in Scherpenheuvel start zonder pelgrims

Meimaand, Mariamaand, bedevaartsmaand. Al zal de meimaand er dit jaar eentje zijn zonder veel bedevaarders. Pelgrims alleen kunnen ten vroegste vanaf 18 mei op bedevaart, al is deze datum ook nog twijfelachtig. Voor bedevaartsgroepen is er intussen wel meer duidelijkheid. "Alle bedevaarten in groep naar de basiliek van Scherpenheuvel -Zichem worden in de maanden mei en juni verboden", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Mensen uit de buurt kunnen wel nog persoonlijk een kaarsje gaan branden. Maar zij moeten wel te voet of met de fiets komen."