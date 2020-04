Oogcontact met therapeut is broodnodig in coronatijden

Aangezien we dus een cruciale bijdrage dienen te leveren zijn mijn collega’s en ik aan het werk. Dat is op zich natuurlijk een goede zaak. Voor die gezinnen, voor onszelf en voor de overheid. Paradoxaal genoeg dienen we dit sinds 27 maart te doen van thuis uit. Tele-thuis-werken - het neologisme is van mij - is het nieuwe normaal, zo schrijft u in uw omzendbrief.

Ik onderschrijf hierbij volledig de ontplooiing van de eerstelijnshulp (denk aan Awel, Zelfmoordlijn 1813, de eerstelijnspsychologen van Eén Gezin Eén Plan, enz.). Deze diensten zijn het gewoon om hulpvragers online bij te staan. Deze vorm van psychologische begeleiding heeft ontegensprekelijk zijn waarde maar ik twijfel of dit in de huidige situatie wel genoeg is. Aan een luisterend oor komt tenslotte ook een einde. En wat dan?