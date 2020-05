Hoeilaart dient een klacht in tegen ziekenhuis: "Kan niet dat ziekenhuis besmette patiënt naar rusthuis stuurt"

De gemeente Hoeilaart heeft beslist om ouderen die ontslagen worden uit het ziekenhuis niet langer op te nemen in woonzorgcentra. "We willen dat die patiënten eerst getest worden op het Covid19-virus", zegt burgemeeser Tim Vandeput. Aanleiding is het verhaal van een vrouw die vorige week na een val, in het ziekenhuis terechtkwam, maar plaats moest maken voor coronapatiënten.