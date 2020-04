"Gewapende man" in Vilvoorde blijkt jongen van tien in camouflagekledij

"In de Karel Trekelsstraat in Houtem loopt een verdacht persoon met een kogelwerende vest, camouflagekledij en misschien zelfs een wapen", dat kreeg de politie van de zone Vilvoorde-Machelen dit weekend te horen. Er werd meteen een patrouille gestuurd, maar het was vals alarm.

“Ze troffen er een kind van 10 aan dat buiten aan het spelen was”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet. “De melder had de jongen blijkbaar van ver zien lopen en dacht dat het om een gevaarlijke man ging. De jongen liep ook effectief rond in camouflagepak, had een helm op en droeg iets dat op een kogelwerende vest lijkt. En hij had ook een speelgoedwapen bij zich.”