Het valt niet uit te leggen dat we niet met onze familie en vrienden mogen afspreken

In elk geval staat familiebezoek teleurstellend laag op de prioriteitenlijst bij de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. Is het nodig dat daar ook voor gelobbyd wordt? Dan zal de Gezinsbond dat doen. Zo’n familiebezoek kan eventueel ook gefaseerd: in eerste instantie door (op bepaalde, misschien zelfs afwisselende dagen) verplaatsingen over langere afstand toe te staan om samen te bewegen in openlucht. En daarna, op een redelijke termijn, zouden ook beperkte privé-bijeenkomsten thuis haalbaar moeten zijn. Zoals in verschillende andere landen.

Laten we vertrouwen op de expertengroep. Maar als er niet snel een duidelijk perspectief is voor sociale contacten, dreigt het draagvlak voor de moeilijke maar noodzakelijke maatregelen snel af te nemen. En dat moeten we absoluut vermijden in de marathon die we samen met en tegen het coronavirus aan het lopen zijn.