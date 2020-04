Ivan De Vadder: "Als je wilt dat een boodschap goed doordringt, is de vorm van communicatie oh zo belangrijk"

De Vadder nuanceert: "Een winkelomgeving is relatief makkelijk te controleren. Als we op bezoek gaan bij elkaar is dat veel moeilijker. Wat gebeurt er achter al die gesloten deuren?"

De keuze voor meer economie is wel duidelijk. "En nu blijft het beeld hangen dat je met je oma naar de Hema kunt, dat je daar je familie kunt gaan bezoeken. Ook dat is niet echt geslaagd. Daarom is communicatie ook zo belangrijk. Om mensen van dag 1 op het juiste pad te zetten."

"Het is makkelijker om iedereen in zijn kot te steken dan ze eruit te halen, want dan krijg je regeltjes, regeltjes, regeltjes en uitzonderingen en dat maakt die communicatie oh zo belangrijk", besluit De Vadder.



