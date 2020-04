Geen groot feest, wel dansen en een dessertenbuffet: Joanna "Jeanneke" viert 106e verjaardag in woonzorgcentrum in Hove

Helaas kan er door de coronamaatregelen ook voor een 106-jarige geen heel groot feest met familie en vrienden georganiseerd worden. Vivian zou trouwens niet eens kunnen komen, want haar vlucht vanuit Spanje werd geannuleerd. Maar binnen in het Cantershof zal er wel gevierd worden, vertelt animator Annelies Becquets: "Vorige week vertelde ze al dat ze heel graag wou dansen, dus dat gaan we vandaag ook doen." Ze is dan ook nog in goede gezondheid: "Ze hoort niet zo goed, ze ziet niet zo goed, maar ze voor de rest is nog helemaal mee. Het is een heel lieve dame, we hebben haar graag."

Op de afdeling waar Jeanne verblijft zal er een dessertenbuffet zijn vandaag. "Normaal zou de burgemeester ook komen, maar dat kan natuurlijk niet nu. De buren gaan buiten wel komen zingen voor haar en ze brengen ook een saxofonist mee," vertelt Annelies. "Mensen die zo eens langskomen om te zwaaien of te babbelen aan het raam is sowieso dat onze bewoners heel veel deugd doet. We hadden hier al iemand van 104, maar Jeanne is de eerste die 106 wordt."