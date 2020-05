Jolien uit Ingelmunster over De Mol: "Alina is een wonderlijke actrice"

Jolien houdt alleen maar mooie herinneringen over aan het avontuur in Griekenland. "Het begon al helemaal in het begin. Als ze de blinddoek afdoen en je ziet de andere kandidaten, dan gieren de zenuwen door je lijf. En ook het allerlaatste moment was intens. Alina zat daar recht tegenover mij tot op het laatst te doen alsof er niets aan hand was! Tot ze zich dan uiteindelijk excuseerde omdat ze als mol zoveel gelogen had."

Jolien wint 22.835 euro, dat is de kleinste groepspot ooit. Maar dat kan de pret niet drukken. "We hadden zo'n toffe groep. We hadden al eerder afgesproken dat we nog eens allemaal zouden samenkomen. Wie er ook zou winnen, die zou trakteren. Ik zal dat met veel plezier doen."

Door de coronacrisis konden de kandidaten de uitzending van de finale niet volgen in een bioscoop met familie en vrienden. Ook Jolien heeft thuis gekeken. "Ik heb superveel berichten gekregen. Mijn tante heeft thuis hun eigen reacties gefilmd terwijl ze aan het kijken waren. Ze zal me dat doorsturen."