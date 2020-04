Wat is er aan de hand met Kim Jong-un? "Niet de eerste keer dat de Noord-Koreaanse leider van de radar is verdwenen"

"In 2014 was er zes weken geen beeld van de leider en werd er volop gespeculeerd over een staatsgreep, en toch dook hij opnieuw op. Hij bleek een operatie aan zijn enkel te hebben ondergaan. Hij liep op met een stok", legt Visser uit in "De ochtend" op Radio 1.

Visser sluit niet uit dat Kim Jong-un zich afzondert om het coronavirus niet op te lopen. "Dat hij officiële gelegenheden aan zich voorbij laat gaan en zich gewoon opsluit in een complex voor de elite in de oostelijke havenstad Wonsan."



Amerikaanse satellietbeelden hebben in Wonsan namelijk de trein gespot waarmee Kim Jong-un zich verplaatst. "Volgens Noord-Korea is er géén corona in het land, maar dat zegt de staatspropaganda. Experts vinden het twijfelachtig. COVID-19 zou logisch zijn gezien de lange grens die China en Korea delen (in China brak corona voor het eerst uit, red.) Er zijn ook hulptransporten op weg naar Noord-Korea. NGO's sturen mondmaskers, beschermende kledij en testkits", aldus Visser.



BEKIJK hier de satellietbeelden van de trein en het complex in Wonsan: