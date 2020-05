Kunstbeurs in Knokke-Heist gaat deze zomer toch door (met maximaal 4 bezoekers per stand)

Organisator Alexander Tuteleers wil alle richtlijnen om de uitbreiding van het coronavirus in te dammen ter harte nemen. In het bijzonder de richtlijn om anderhalve meter afstand te houden. Dat heeft tot een totaal ander systeem geleid om de ingangskaartjes toe te kennen. Die worden gespreid in de tijd en verdeeld over zones. Tuteleers maakte het volgende rekensommetje: “Als we rekening houden met het feit dat we nooit meer dan 1.000 mensen per dag hebben, 5 uur open zijn en die tijdsperiode ook nog eens verdelen in 2 shifts, gespreid over 50 standen, dan zijn er niet meer dan 4 mensen per stand aanwezig.”